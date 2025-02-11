Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг турнира в Дохе в парном разряде

Российские теннисистки - уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер и воспитанница красноярской школы тенниса Мирра Андреева - вышли во второй круг турнира в Дохе (Катар) в парном разряде. Об этом сообщает championat.com.
Они обыграли американок Эшлин Крюгер и Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:3, 1:0 (10:7).
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Андреева и Шнайдер не выполнили ни одной подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Во втором круге турнира в Дохе в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с парой Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!