Химики СамГТУ разработали материал для имплантов

Научный коллектив кафедры "Технология органического и нефтехимического синтеза" Самарского политеха разработал новый способ получения биоразлагаемых полиэфиров - вид полимеров со сложноэфирной группой. На открытие получен патент.
"К полимерам медицинского назначения предъявляются строгие требования - например, высокая чистота и однородность материала, способность выдерживать стерилизующую обработку различными методами и средствами, отсутствие раздражающего, токсического воздействия на живые организмы как самих полимеров, так и продуктов, присутствующих в материале или образующихся в процессе его хранения и эксплуатации", - пояснила старший преподаватель кафедры Наталья Ильичева.
Научный коллектив взял за основу известный двухстадийный способ получения сложных полиэфиров, но добавил в него дополнительный ингредиент с тремя функциональными группами.
На первой стадии осуществляется синтез олигомеров на основе алифатической дикарбоновой кислоты и двухатомного спирта. На второй стадии происходит конденсация этих соединений для получения высокомолекулярного продукта. Однако полученные полиэфиры обладают высокой степенью кристалличности. В кристаллических областях макромолекулы плотно упакованы, что влияет на скорость биоразложения. Чтобы улучшить физико-химические и механические свойства, ученые Политеха в качестве дополнительного мономерного компонента используют яблочную кислоту.
"Яблочная кислота - двухосновная гидроксикарбоновая кислотой. За счет функциональных групп позволят "перенастроить" полученный полиэфир, снизив степень кристалличности и повысив гидрофильность материала", - отметила Наталья Ильичева.
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