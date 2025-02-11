Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Дохе

Во вторник, 11 февраля, на турнире WTA 1000 в Дохе во втором круге Дарья Касаткина встретилась с Элиной Аванесян из Армении. Об этом сообщает championat.com.

Дарья победила со счетом 2:0 (6:2, 6:3).

12 февраля в третьем круге Касаткина сыграет с Джессикой Пегулой из США.