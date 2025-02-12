Самарская сборная по лыжным гонкам завоевала бронзу на чемпионате ПФО

В Казани состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. В программе соревнований было гонки классическим и свободным стилем на 10 и 15 километров, спринт и эстафета.
В мужской эстафете 4×7,5 км сборная Самарской области финишировала третьей. Самарцы вырвались вперед на финишной прямой и на две секунды опередили соперников из команды Нижегородской области.
В составе эстафетной команды выступили Евгений Вахрушев, Марсель Мурзалиев, Денис Чубовский и Алексей Зубков.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.