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Спорт

Самарская сборная по лыжным гонкам завоевала бронзу на чемпионате ПФО

КАЗАНЬ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. В программе соревнований было гонки классическим и свободным стилем на 10 и 15 километров, спринт и эстафета.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В мужской эстафете 4×7,5 км сборная Самарской области финишировала третьей. Самарцы вырвались вперед на финишной прямой и на две секунды опередили соперников из команды Нижегородской области.

В составе эстафетной команды выступили Евгений Вахрушев, Марсель Мурзалиев, Денис Чубовский и Алексей Зубков.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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