Самарская сборная по лыжным гонкам завоевала бронзу на чемпионате ПФО

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В Казани состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. В программе соревнований было гонки классическим и свободным стилем на 10 и 15 километров, спринт и эстафета.

Фото: Министерство спорта Самарской области