В Самаре наградят победителей премии "Серебряный Лучник"

20 февраля состоится торжественная церемония подведения итогов регионального этапа национальной премии в области общественных связей "Серебряный Лучник — Самара". В 2024 году премия проводилась уже в пятнадцатый раз. В юбилейном "Лучнике" приняли участие 62 проекта. Организатор регионального этапа — агентство коммуникаций "ПРАТОН".

Церемония награждения победителей по традиции совмещена с презентацией лучших проектов года, что делает мероприятие интересным и полезным не только для участников премии, но и для всех, кто создает или планирует воплотить в жизнь коммуникационный проект.

Авторы лучших работ, которые соревновались в десяти номинациях конкурса, расскажут о проблематике своих проектов, о креативных идеях, использованных инструментах и методиках, о достигнутых результатах, поделятся профессиональными секретами и опытом эффективных решений.

Церемония пройдет на площадке главной студии ГТРК "Самара". Познакомиться с лучшими проектами года в области коммуникаций можно будет 20 февраля с 14:00 до 16:00 в ходе прямой трансляции на канале "Самара 24" или на сайте ГТРК "Самара".