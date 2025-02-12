В Самаре наградят победителей премии "Серебряный Лучник"

20 февраля состоится торжественная церемония подведения итогов регионального этапа национальной премии в области общественных связей "Серебряный Лучник — Самара". В 2024 году премия проводилась уже в пятнадцатый раз. В юбилейном "Лучнике" приняли участие 62 проекта. Организатор регионального этапа — агентство коммуникаций "ПРАТОН".
Церемония награждения победителей по традиции совмещена с презентацией лучших проектов года, что делает мероприятие интересным и полезным не только для участников премии, но и для всех, кто создает или планирует воплотить в жизнь коммуникационный проект.
Авторы лучших работ, которые соревновались в десяти номинациях конкурса, расскажут о проблематике своих проектов, о креативных идеях, использованных инструментах и методиках, о достигнутых результатах, поделятся профессиональными секретами и опытом эффективных решений.
Церемония пройдет на площадке главной студии ГТРК "Самара". Познакомиться с лучшими проектами года в области коммуникаций можно будет 20 февраля с 14:00 до 16:00 в ходе прямой трансляции на канале "Самара 24" или на сайте ГТРК "Самара".
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!