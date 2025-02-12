Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Дохе

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), сообщает championat.com. Она уступила пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Встреча завершилась со счетом 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пйонта из восьми. На счету Пегулы ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.