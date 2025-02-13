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Музыка Культура

В СОУНБ пройдет концерт группы "AllХимия"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 февраля, в Самарской областной научной библиотеке состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива "AllХимия" (16+), соединяющего музыку, поэзию и аналитическую психологию Карла Юнга. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Совершить путешествие внутрь себя жители города смогут вместе с Анной Крестьяниновой (стихи) и Ксенией Солдаткиной (музыка и песни).

"AllХимия — это о взаимопроникновении разных видов искусства, о превращении смыслов в образы, о внутренних переменах творцов и зрителей. История о чем-то очень личном, и для каждого — о чем-то своем", — так о проекте рассказывают его создатели, которые приглашают своих слушателей отправиться на поиски глубоких корней, причин и смыслов творческой энергии.

Оригинальная манера выступлений, как отмечают некоторые поклонники творчества коллектива, сближает "AllХимия" с рок-группой Pink Floyd, известной своими звуковыми экспериментами.

На протяжении предстоящего вечера Анна Крестьянинова и Ксения Солдаткина выступят с музыкальными номерами и расскажут о философии проекта, а также о классиках психологической науки, чьи произведения помогают людям понять собственную природу.

Вход свободный.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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