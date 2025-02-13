Автошколу ДОСААФ в Самаре продают с торгов

В Самаре Росимущество выставило на торги недвижимое имущество, собственником которого пока числится ПОУ "Самарская автошкола ДОСААФ России". Суммарная стоимость пяти лотов превышает 67 млн рублей.
Все имущество расположено на проспекте Кирова, 73В в Промышленном районе.
На продажу выставлены: четырехэтажное здание автошколы (в том числе, подземный этаж) площадью 2905,2 кв. м (41,82 млн руб.), одноэтажный гараж площадью 1643,6 кв. м (начальная цена 17,25 млн руб.), нежилое здание на 54,8 кв. м (856,7 тыс. руб.), контрольно-технический пункт площадью 77,2 кв. м (1,15 млн руб.) и мастерские для практики (одноэтажный гараж) площадью 529,4 кв. м (6,38 млн руб.).
В банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов есть несколько исполнительных производств в отношении автошколы, связанных с долгами по налогам на общую сумму более 10 млн рублей.
Начальник автошколы Александр Феденев сообщил Волга Ньюс, что ситуация неоднозначна и не до конца понятна. "Процедуру торгов надо оформлять через банкротство. А тут никакого банкротства не было. Да, у приставов сейчас есть долг, но почему они решили выставить автошколу на продажу, я не понимаю. Составляем письмо в УФССП, будем разбираться", - заключил Александр Феденев.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!