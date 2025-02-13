Союз художников России покажет в Самаре продолжение проекта "Союз в авангарде"

В среду, 19 февраля, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России откроется выставка "Союз в авангарде. Продолжение" (16+).

СХР представит продолжение нашумевшего выставочного проекта "Союз в авангарде". Результаты использования авангардного языка в своём творчестве профессиональными художниками и признанными деятелями самарской культуры, членами Союза художников России, вызвали широкий интерес и эмоциональный резонанс у публики и самой творческой общественности.

В выставке примут участие 32 члена СХР. В их числе Вячеслав Сухов, Вадим Сушко, Сергей Цедилов, Андрей Мишагин, Дмитрий Мантров, Анна Сливкова, Юлия Кузнецова, Евгений Чертыковцев, Степан Карслян, Наталья Шепелева, Игорь Доний, Дина Богусонова, Андрей Березин, Александр Бондаренко.

Также в 2025 г. приглашены 42 художника Самарской области, занимающиеся экспериментами в области визуальных практик, но не состоящие в союзе. Всего в рамках выставки покажут более 140 работ, выполненных в разных техниках.