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Музеи и выставки Культура

Союз художников России покажет в Самаре продолжение проекта "Союз в авангарде"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 февраля, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России откроется выставка "Союз в авангарде. Продолжение" (16+).

СХР представит продолжение нашумевшего выставочного проекта "Союз в авангарде". Результаты использования авангардного языка в своём творчестве профессиональными художниками и признанными деятелями самарской культуры, членами Союза художников России, вызвали широкий интерес и эмоциональный резонанс у публики и самой творческой общественности.

В выставке примут участие 32 члена СХР. В их числе Вячеслав Сухов, Вадим Сушко, Сергей Цедилов, Андрей Мишагин, Дмитрий Мантров, Анна Сливкова, Юлия Кузнецова, Евгений Чертыковцев, Степан Карслян, Наталья Шепелева, Игорь Доний, Дина Богусонова, Андрей Березин, Александр Бондаренко.

Также в 2025 г. приглашены 42 художника Самарской области, занимающиеся экспериментами в области визуальных практик, но не состоящие в союзе. Всего в рамках выставки покажут более 140 работ, выполненных в разных техниках.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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