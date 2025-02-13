Памяти Героя: Геннадий Котельников провел парламентский урок для школьников

13 февраля председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников провел парламентский урок для актива школы № 150 им. Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина. Урок был посвящен памятной дате — 24 февраля 2025 года прославленному земляку исполнилось бы 100 лет.

Спикер рассказал о работе Думы по патриотическому воспитанию и поделился с ребятами своими воспоминаниями о встречах с Героем: "Я много лет был знаком с Владимиром Ивановичем. Наш прославленный Герой Советского Союза был очень скромным человеком, глубоко порядочным, настоящим патриотом нашей Родины. Более 40 лет он трудился на Самарском металлургическом заводе. Был бессменным руководителем Совета ветеранов войны и труда Кировского района Самары, постоянным участником "Уроков мужества", которые проходили в том числе и в стенах Самарской Губернской Думы. Я искренне рад, что в 2000 году его имя было присвоено вашей школе", — отметил Геннадий Котельников.

Ребята рассказали председателю Думы и присутствовавшим на мероприятии внуку Алексею и правнуку Вячеславу Чудайкиным, что они знают о подвиге Героя Советского Союза. В ходе штурма Рейхстага в Берлине сержант Чудайкин был заряжающим в танке. Во время боя командир танка погиб, и сержант взял на себя его обязанности. В бою он прикрывал наступающую пехоту, подавлял огневые точки противника, лично уничтожил около 30 вражеских солдат. А потом смог отбуксировать горящий танк и спас своих боевых товарищей. Сам получил ранение, был отправлен в госпиталь. Только вернувшись через месяц с лечения, он узнал, что за бой у Рейхстага ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Директор школы Лариса Поспелова рассказала, что Владимир Иванович Чудайкин был частым гостем у ребят. В его честь проводятся спортивные и культурные мероприятия, а активисты музея сами сочинили стихи, в которых описали историю его подвига.

Алексей Чудайкин подарил музею школы № 150 семейную реликвию — приказ о присвоении звания Героя Советского Союза его деду.

"Важно, чтобы сегодняшняя молодежь любила свою Родину, уважала и помнила о тех людях, которые в разные исторические периоды защищали ее от врагов, обеспечивали независимость. Таким был и Владимир Иванович Чудайкин — настоящий гражданин и патриот. Дорогие ребята, будьте достойны его памяти", — подчеркнул Геннадий Котельников.