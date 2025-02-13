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Общество

Памяти Героя: Геннадий Котельников провел парламентский урок для школьников

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 февраля председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников провел парламентский урок для актива школы № 150 им. Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина. Урок был посвящен памятной дате — 24 февраля 2025 года прославленному земляку исполнилось бы 100 лет.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Спикер рассказал о работе Думы по патриотическому воспитанию и поделился с ребятами своими воспоминаниями о встречах с Героем: "Я много лет был знаком с Владимиром Ивановичем. Наш прославленный Герой Советского Союза был очень скромным человеком, глубоко порядочным, настоящим патриотом нашей Родины. Более 40 лет он трудился на Самарском металлургическом заводе. Был бессменным руководителем Совета ветеранов войны и труда Кировского района Самары, постоянным участником "Уроков мужества", которые проходили в том числе и в стенах Самарской Губернской Думы. Я искренне рад, что в 2000 году его имя было присвоено вашей школе", — отметил Геннадий Котельников.

Ребята рассказали председателю Думы и присутствовавшим на мероприятии внуку Алексею и правнуку Вячеславу Чудайкиным, что они знают о подвиге Героя Советского Союза. В ходе штурма Рейхстага в Берлине сержант Чудайкин был заряжающим в танке. Во время боя командир танка погиб, и сержант взял на себя его обязанности. В бою он прикрывал наступающую пехоту, подавлял огневые точки противника, лично уничтожил около 30 вражеских солдат. А потом смог отбуксировать горящий танк и спас своих боевых товарищей. Сам получил ранение, был отправлен в госпиталь. Только вернувшись через месяц с лечения, он узнал, что за бой у Рейхстага ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Директор школы Лариса Поспелова рассказала, что Владимир Иванович Чудайкин был частым гостем у ребят. В его честь проводятся спортивные и культурные мероприятия, а активисты музея сами сочинили стихи, в которых описали историю его подвига.

Алексей Чудайкин подарил музею школы № 150 семейную реликвию — приказ о присвоении звания Героя Советского Союза его деду.

"Важно, чтобы сегодняшняя молодежь любила свою Родину, уважала и помнила о тех людях, которые в разные исторические периоды защищали ее от врагов, обеспечивали независимость. Таким был и Владимир Иванович Чудайкин — настоящий гражданин и патриот. Дорогие ребята, будьте достойны его памяти", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

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