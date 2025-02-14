В Тольятти директор магазина присвоила из кассы 1 млн рублей

В Тольятти полицейские задержали директора сетевого магазина, которая присвоила 1 млн рублей из кассы, чтобы погасить собственные долги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что 32-летняя задержанная похищала эти деньги с ноября 2024 г. по январь 2025 г. Она пояснила, что у нее были долги, и ей срочно потребовалось их погасить. Также она сказала, что похищенные средства потом планировала вернуть.
Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.