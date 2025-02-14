В Тольятти директор магазина присвоила из кассы 1 млн рублей

В Тольятти полицейские задержали директора сетевого магазина, которая присвоила 1 млн рублей из кассы, чтобы погасить собственные долги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что 32-летняя задержанная похищала эти деньги с ноября 2024 г. по январь 2025 г. Она пояснила, что у нее были долги, и ей срочно потребовалось их погасить. Также она сказала, что похищенные средства потом планировала вернуть.

Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".