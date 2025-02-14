16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По поручению Вячеслава Федорищева сотрудники органов власти прошли семинар по эффективной отработке обращений жителей В Самарской области строительство лифтового завода запланировали на сентябрь 2025 года Константин Титов предложил присоединить Октябрьск к Сызрани Тархан Джабраилов назначен замминистра финансов Самарской области Инфраструктурное развитие 33 опорных пунктов региона обсудили на заседании регионального правительства

Облправительство Власть и политика

По поручению Вячеслава Федорищева сотрудники органов власти прошли семинар по эффективной отработке обращений жителей

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 14 февраля, в правительстве Самарской области проведели семинар-совещание для сотрудников государственных и муниципальных органов власти по работе с обращениями граждан, в том числе поступающих в социальные сети. В нем приняли участие руководители и специалисты структурных подразделений правительства, различных ведомств, муниципалитетов, Центра управления регионом Самарской области (ЦУР), федеральные эксперты.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Семинар-совещание проводим для того, чтобы обсудить, как нам правильно работать с обращениями наших жителей. Казалось бы, тема уже избитая, многое мы знаем, многому нас учили. Но проанализировав обращения жителей Самарской области, которые поступили на прямую линию президента, состоявшуюся в декабре, мы увидели, что много сообщений, на которые можно было отреагировать по-другому, — обратился к участникам семинара-совещания губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Может, у нас есть внутренние препоны, внутренняя бюрократия, избыточный документооборот, много формальных поручений, которые дублируются. Из-за этого мы тратим время наше с вами, сотрудников, на бессмысленные вещи. Если это есть, то мы это устраним".

Глава Самарской области отметил, что задача семинара — вместе с ЦУР, экспертами, федеральными спикерами сделать работу органов власти региона удобнее и эффективнее, чтобы лучше отвечать на обращения граждан.

"Я бы хотел, чтобы эта учеба была полезной. ЦУР попрошу в форме обратной связи подсказать нам, руководителям правительства Самарской области, главам муниципалитетов, специалистам, работающим с обращениями граждан, что нам делать по-другому, как построить нашу работу так, чтобы мы на обращения жителей отвечали качественнее и эффективнее", — сказал Вячеслав Федорищев.

В Самарской области фиксируется значительный рост количества обращений по самым разным каналам.  Так, на прямую линию президента страны Владимира Путина, которая состоялась в декабре 2024 г., от жителей Самарской области поступило около 44,5 тыс. обращений.

В ходе семинара-совещания выступили специалисты ЦУР, заместитель начальника управления цифровизации обратной связи АНО "Диалог Регионы" Илья Сазанкин, руководитель департамента по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Самарской области Елена Бабий.  Был рассмотрен целый комплекс вопросов по организации эффективной работы с обращениями жителей и выстраиванию качественной обратной связи с населением.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2