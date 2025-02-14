В Сергиевском районе временно отключат свет 17 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.02.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка (ул. Рабочая, ул. Степная, ул. Гаражная)

17.02.2025 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино (ул. Сальникова)

17.02.2025 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.