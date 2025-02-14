Не стало бывшего ректора Самарского госуниверситета Ивана Носкова

Умер доктор педагогических наук, профессор, лауреат губернской премии в области науки и техники, почетный работник общего образования, бывший ректор Самарского государственного университета, профессор кафедры педагогики Московского городского педагогического университета Игорь Носков. Об этом сообщает пресс-служба Самарского отделения партии "Единая Россия".
С 2008 по 2011 г. Носков являлся секретарем регионального отделения "Единой России".
"Активная гражданская позиция Игоря Носкова и его преданность идеалам развития страны нашли отражение в работе на посту секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" в 2008–2011 годах.
Профессор Носков оставил после себя не только научные труды и педагогические разработки, но и добрую память в сердцах коллег, учеников и всех, кому посчастливилось с ним работать. Его мудрость, профессионализм и человечность стали ориентиром для многих партийцев.
Коллектив Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Игоря Александровича", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!