Не стало бывшего ректора Самарского госуниверситета Ивана Носкова

Умер доктор педагогических наук, профессор, лауреат губернской премии в области науки и техники, почетный работник общего образования, бывший ректор Самарского государственного университета, профессор кафедры педагогики Московского городского педагогического университета Игорь Носков. Об этом сообщает пресс-служба Самарского отделения партии "Единая Россия".

С 2008 по 2011 г. Носков являлся секретарем регионального отделения "Единой России".

"Активная гражданская позиция Игоря Носкова и его преданность идеалам развития страны нашли отражение в работе на посту секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" в 2008–2011 годах.

Профессор Носков оставил после себя не только научные труды и педагогические разработки, но и добрую память в сердцах коллег, учеников и всех, кому посчастливилось с ним работать. Его мудрость, профессионализм и человечность стали ориентиром для многих партийцев.

Коллектив Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Игоря Александровича", — говорится в сообщении.