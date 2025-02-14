Угрожал убить и запер в квартире: боксера из Самары будут судить за домашнее насилие

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кировский районный суд Самары направили уголовное дело 36-летнего мастера спорта по боксу, обвиняемого в незаконном лишении свободы и угрозе убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.