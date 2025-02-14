Угрожал убить и запер в квартире: боксера из Самары будут судить за домашнее насилие

В Кировский районный суд Самары направили уголовное дело 36-летнего мастера спорта по боксу, обвиняемого в незаконном лишении свободы и угрозе убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в июне 2024 г. мужчина из ревности угрожал с помощью серной кислоты убить подругу. Через несколько дней ревнивец решил не выпускать девушку из квартиры. Потерпевшая сделала вид, что хочет помириться, и при первой возможности покинула квартиру.
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Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.