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В Поволжье активно используют подписку СберПрайм более 1,5 млн человек

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На конец января 2025 года активно используют подписку СберПрайм более 1,5 млн жителей Поволжья. Из них 62% предпочли подключить её стандартный формат, 27% стали пользователями СберПрайм Старт, а 11% — СберПрайм+. При этом около 65% пользователей в Поволжье оформляли подписку на сайте Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн, остальные же 35% подключали СберПрайм в офисах банка.

На территории присутствия Поволжского банка Сбербанка наибольшее число активных пользователей СберПрайм проживает в Самарской области — всего около 450 тыс. человек. В Саратовской, Оренбургской и Волгоградской областях активно используют подписку примерно равное количество жителей — более 252 тыс., 239 тыс. и 237 тыс. человек, соответственно. А в Пензенской, Ульяновской и Астраханской области сейчас проживают в среднем по 133 тыс. активных пользователей СберПрайм.

"Подписка СберПрайм включает в себя разнообразные форматы использования, поэтому каждый житель Поволжья может выбрать то, что будет наиболее соответствовать его интересам и потребностям. Важно отметить, что СберПрайм не только открывает доступ к широкому спектру услуг, но и помогает экономить — подписчик платит за единый доступ к сервисам существенно меньше, чем при использовании каждого продукта по отдельности", — рассказала заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Алла Косоухова.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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