Ограничение движения на подъездной дороге к Оренбургу продлили

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В воскресенье, 16 февраля, в Самарской область продлили ограничение движения на подъездной дороге от трассы М-5 к Оренбургу. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.