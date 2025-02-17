16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водоснабжение в Южном городе восстановили Микрорайон Южный город остался без воды, школьников перевели на дистант Ночью в центре Самары 80 человек боролись с крупным пожаром На Волге у Самары столкнулись два судна на воздушной подушке В Самаре спасли замерзавшего на льду рыбака

Происшествия

Микрорайон Южный город остался без воды, школьников перевели на дистант

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник утром, 17 февраля, в микрорайоне Южный город произошло отключение ФНС. В настоящее время без водоснабжения остаются 6 социально-значимых объектов и 205 многоквартирных домов. ООО "Юг-сети" проводит аварийно-ремонтные работы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Волжского района.

"Специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения проблемы и подачи водоснабжения. "Информацию о времени подаче воды сообщим в течение дня дополнительно", - уточнили в районной администрации.

В свою очередь, директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин сообщил, что школьников временно перевели на дистанционный формат обучения.

"Уважаемые родители, учащиеся и педагоги! В Южном городе серьезная авария в системе водоснабжения. Все занятия в школе сегодня переводятся в дистанционный формат. Дети в школу не приходят. Детские сады тоже не смогут принять детей. Если вы уже привели ребенка в детский сад, то мы сможем организовать только одно питание на имеющейся питьевой бутилированной воде. Поэтому прошу забрать детей домой в ближайшее время. "Дополнительное образование сегодня тоже не работает", - сообщил он.

 

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2