Микрорайон Южный город остался без воды, школьников перевели на дистант

В понедельник утром, 17 февраля, в микрорайоне Южный город произошло отключение ФНС. В настоящее время без водоснабжения остаются 6 социально-значимых объектов и 205 многоквартирных домов. ООО "Юг-сети" проводит аварийно-ремонтные работы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Волжского района.

"Специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения проблемы и подачи водоснабжения. "Информацию о времени подаче воды сообщим в течение дня дополнительно", - уточнили в районной администрации.

В свою очередь, директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин сообщил, что школьников временно перевели на дистанционный формат обучения.

"Уважаемые родители, учащиеся и педагоги! В Южном городе серьезная авария в системе водоснабжения. Все занятия в школе сегодня переводятся в дистанционный формат. Дети в школу не приходят. Детские сады тоже не смогут принять детей. Если вы уже привели ребенка в детский сад, то мы сможем организовать только одно питание на имеющейся питьевой бутилированной воде. Поэтому прошу забрать детей домой в ближайшее время. "Дополнительное образование сегодня тоже не работает", - сообщил он.