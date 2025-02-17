54 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

В течение трех дней, с 14 по 16 февраля, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейды и остановили 54 пьяных автомобилиста. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего правоохранители выявили более 900 различных нарушений ПДД. Так, 106 человек нарушили правила тонировки, 32 — неправильно перевозили детей, 103 — не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 21 водитель не пропустил пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 16 раз.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.