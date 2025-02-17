54 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

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В течение трех дней, с 14 по 16 февраля, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейды и остановили 54 пьяных автомобилиста. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области