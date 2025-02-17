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Общество

Стартовал первый всероссийской фотоконкурс "Водные достояния России (зима-весна) — 2025"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс призван привлечь внимание общественности к важности охраны и рационального использования водных ресурсов, играющих ключевую роль в экосистеме и жизни человека, а также выявить талантливых людей, интересующихся природными богатствами страны и родного края.

Прием заявок проходит с 17 февраля по 16 марта 2025 года. Отправить свои работы на конкурс могут как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет. Количество фотографий, которые можно отправить на конкурс, не ограничено.

Всероссийский конкурс "Водные достояния России (зима-весна) — 2025" проводится в двух номинациях: "Водные объекты в инфраструктуре" и "Водные объекты в природе". В первой номинации могут быть представлены изображения рек вблизи жилых комплексов или протекающие внутри населенного пункта. Для участия во второй номинации принимаются изображения водных объектов в природе. Учитываются изображения любых водных ресурсов, за исключением морей и соленых водоемов, сделанные в зимний и весенний период.

Конкурсной комиссией будут отобраны по три лучших работы в каждой из номинаций. Основными критериями станут оригинальность работы, ее художественная выразительность, а также соответствие заданной тематике.

Для участия необходимо ознакомится с положением о конкурсе и направить на почту konkurs@favr.ru ссылку на файлообменник Яндекс.Диск с качественными изображениями в формате JPEG. Размер каждого файла с фото — не менее 1 МБ.

Все фото должны быть подписаны. В названии необходимо отразить содержание работы и год создания. К конкурсному отбору допускаются только изображения, соответствующие заявленному сезону (зима и весна), созданные без помощи искусственного интеллекта и не прошедшие обработку в фоторедакторах. Допускается умеренная цветокоррекция.

Информация об итогах конкурса и имена победителей будут опубликованы на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов. Авторы лучших работ получат памятные призы, а их фотографии пополнят фотобанк Росводресурсов и появятся на официальном сайте и в социальных сетях агентства.

Итоги конкурса подведут 23 марта и опубликованы на сайте не позднее 31 марта.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

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