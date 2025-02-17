Стартовал первый всероссийской фотоконкурс "Водные достояния России (зима-весна) — 2025"

Конкурс призван привлечь внимание общественности к важности охраны и рационального использования водных ресурсов, играющих ключевую роль в экосистеме и жизни человека, а также выявить талантливых людей, интересующихся природными богатствами страны и родного края.

Прием заявок проходит с 17 февраля по 16 марта 2025 года. Отправить свои работы на конкурс могут как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет. Количество фотографий, которые можно отправить на конкурс, не ограничено.

Всероссийский конкурс "Водные достояния России (зима-весна) — 2025" проводится в двух номинациях: "Водные объекты в инфраструктуре" и "Водные объекты в природе". В первой номинации могут быть представлены изображения рек вблизи жилых комплексов или протекающие внутри населенного пункта. Для участия во второй номинации принимаются изображения водных объектов в природе. Учитываются изображения любых водных ресурсов, за исключением морей и соленых водоемов, сделанные в зимний и весенний период.

Конкурсной комиссией будут отобраны по три лучших работы в каждой из номинаций. Основными критериями станут оригинальность работы, ее художественная выразительность, а также соответствие заданной тематике.

Для участия необходимо ознакомится с положением о конкурсе и направить на почту konkurs@favr.ru ссылку на файлообменник Яндекс.Диск с качественными изображениями в формате JPEG. Размер каждого файла с фото — не менее 1 МБ.

Все фото должны быть подписаны. В названии необходимо отразить содержание работы и год создания. К конкурсному отбору допускаются только изображения, соответствующие заявленному сезону (зима и весна), созданные без помощи искусственного интеллекта и не прошедшие обработку в фоторедакторах. Допускается умеренная цветокоррекция.

Информация об итогах конкурса и имена победителей будут опубликованы на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов. Авторы лучших работ получат памятные призы, а их фотографии пополнят фотобанк Росводресурсов и появятся на официальном сайте и в социальных сетях агентства.

Итоги конкурса подведут 23 марта и опубликованы на сайте не позднее 31 марта.