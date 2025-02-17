В двух районах области отключат свет 18 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.02.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Кабановка (ул. Чапаевская, ул. Новая);

18.02.2025 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.