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Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" расскажут о творчестве Казимира Малевича

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 февраля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Малевич до и после" (16+). Ее прочитает арт-критик, куратор галереи "Виктория" Сергей Баландин.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Все знают Казимира Малевича как автора "Черного квадрата", художника, который изобрел супрематизм. Но что было до и после этого? В начале ХХ века художник увлекался импрессионизмом, писал неопримитивистские картины, пробовал себя в кубизме и футуризме. А в последние годы жизни писал портреты в реалистической манере.

На лекции Сергей Баландин расскажет, как Малевич пришел к абстракции и что делал после нее. Гости узнают о философии художника, подробностях его биографии, и почему Малевич — это не только супрематизм.

Лекция пройдет накануне 146-летия со дня рождения Малевича. Вход свободный.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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