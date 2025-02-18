В "ЗИМ Галерее" расскажут о творчестве Казимира Малевича

В субботу, 22 февраля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Малевич до и после" (16+). Ее прочитает арт-критик, куратор галереи "Виктория" Сергей Баландин.

Все знают Казимира Малевича как автора "Черного квадрата", художника, который изобрел супрематизм. Но что было до и после этого? В начале ХХ века художник увлекался импрессионизмом, писал неопримитивистские картины, пробовал себя в кубизме и футуризме. А в последние годы жизни писал портреты в реалистической манере.

На лекции Сергей Баландин расскажет, как Малевич пришел к абстракции и что делал после нее. Гости узнают о философии художника, подробностях его биографии, и почему Малевич — это не только супрематизм.

Лекция пройдет накануне 146-летия со дня рождения Малевича. Вход свободный.