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Образование Общество

В ПГУТИ наградили "Студента года"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики впервые прошло масштабное мероприятие, посвященное достижениям студентов: "Студенческое признание 2025". Организатором выступило управление по воспитательной работе и молодежной политике вуза.

Фото: предоставлено ПГУТИ

На торжественной церемонии были подведены итоги 2024 года, а также награждены самые активные, талантливые и успешные студенты университета. В рамках события участники были отмечены в пяти ключевых номинациях:

"Спорт" — за выдающиеся спортивные достижения и активное участие в спортивной жизни вуза;

"Наука" — за вклад в научные исследования и разработки;

"Актив" — за лидерство и организацию мероприятий;

"Творчество" — за проявление креативности и участие в культурной жизни университета.

Общественная деятельность — за социальную активность и вклад в развитие студенческого общества.

Главной интригой вечера стало вручение награды Гран-при "Студент года ПГУТИ", которую заслуженно получила студентка 4 курса кафедры рекламы и связей с общественностью Мария Мордвинова. Ее успех стал символом трудолюбия, целеустремленности и вдохновения для всех студентов университета.

"Подобные мероприятия играют важную роль в сплочении студенческой среды, формировании позитивного имиджа университета и мотивации молодежи к новым достижениям. Организаторы уверены, что "Студенческое признание" станет доброй традицией ПГУТИ и будет ежегодно вдохновлять студентов на новые свершения", — отметили в вузе.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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