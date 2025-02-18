В ПГУТИ наградили "Студента года"

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики впервые прошло масштабное мероприятие, посвященное достижениям студентов: "Студенческое признание 2025". Организатором выступило управление по воспитательной работе и молодежной политике вуза.
На торжественной церемонии были подведены итоги 2024 года, а также награждены самые активные, талантливые и успешные студенты университета. В рамках события участники были отмечены в пяти ключевых номинациях:
"Спорт" — за выдающиеся спортивные достижения и активное участие в спортивной жизни вуза;
"Наука" — за вклад в научные исследования и разработки;
"Актив" — за лидерство и организацию мероприятий;
"Творчество" — за проявление креативности и участие в культурной жизни университета.
Общественная деятельность — за социальную активность и вклад в развитие студенческого общества.
Главной интригой вечера стало вручение награды Гран-при "Студент года ПГУТИ", которую заслуженно получила студентка 4 курса кафедры рекламы и связей с общественностью Мария Мордвинова. Ее успех стал символом трудолюбия, целеустремленности и вдохновения для всех студентов университета.
"Подобные мероприятия играют важную роль в сплочении студенческой среды, формировании позитивного имиджа университета и мотивации молодежи к новым достижениям. Организаторы уверены, что "Студенческое признание" станет доброй традицией ПГУТИ и будет ежегодно вдохновлять студентов на новые свершения", — отметили в вузе.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения