На площадке "Транспорта будущего" выступит известный футуролог

Компания "Транспорт будущего" привозит из Москвы известного футуролога с семинаром о городе будущего. Какие технологии уже сегодня меняют городскую среду в самых продвинутых урбанизациях и как будет выглядеть город будущего с использованием технологий завтрашнего дня. Какое место в будущем городе займут беспилотники и роботы? Будет ли в нем место человеку? Об этом и не только — на семинаре генерального директора фонда Digital Evolution Ventures Евгения Кузнецова.
Семинар состоится 21 февраля, в пятницу.
"Начинаем в 16:00 с экскурсии по научно-производственному центру беспилотных авиационных систем "Самара" и новому заводу "Транспорт будущего", а затем — сразу к семинару! Семинар начнется в 17:00 и завершится в 18:30. Автобусы из города отправятся в 15:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк хаус", — сообщили представители компании "Транспорт будущего".
Регистрация по ссылке https://tb-drone.timepad.ru/event/3245273/.
Последние комментарии
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.