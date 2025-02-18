На площадке "Транспорта будущего" выступит известный футуролог

Компания "Транспорт будущего" привозит из Москвы известного футуролога с семинаром о городе будущего. Какие технологии уже сегодня меняют городскую среду в самых продвинутых урбанизациях и как будет выглядеть город будущего с использованием технологий завтрашнего дня. Какое место в будущем городе займут беспилотники и роботы? Будет ли в нем место человеку? Об этом и не только — на семинаре генерального директора фонда Digital Evolution Ventures Евгения Кузнецова.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"