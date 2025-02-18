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Экономика и бизнес

На площадке "Транспорта будущего" выступит известный футуролог

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Транспорт будущего" привозит из Москвы известного футуролога с семинаром о городе будущего. Какие технологии уже сегодня меняют городскую среду в самых продвинутых урбанизациях и как будет выглядеть город будущего с использованием технологий завтрашнего дня. Какое место в будущем городе займут беспилотники и роботы? Будет ли в нем место человеку? Об этом и не только — на семинаре генерального директора фонда Digital Evolution Ventures Евгения Кузнецова.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Семинар состоится 21 февраля, в пятницу.

"Начинаем в 16:00 с экскурсии по научно-производственному центру беспилотных авиационных систем "Самара" и новому заводу "Транспорт будущего", а затем — сразу к семинару! Семинар начнется в 17:00 и завершится в 18:30. Автобусы из города отправятся в 15:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк хаус", — сообщили представители компании "Транспорт будущего".

Регистрация по ссылке https://tb-drone.timepad.ru/event/3245273/.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Аркадий Галицын 16 февраля 2025 08:18 Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро"

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