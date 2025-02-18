Подросток из Самарской области перевел на "безопасный счет" деньги матери

В Сызрани жертвой телефонных мошенников стал 16-летний парень. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В конце января в полицию обратилась 34-летняя мать молодого человека. Пока женщина была на ночном дежурстве на работе, сыну позвонил незнакомец и сказал, что с ее счета пытаются украсть деньги. Подросток растерялся и по указанию звонившего перевел со счета матери на "безопасный счет" 52 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы