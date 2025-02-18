Подросток из Самарской области перевел на "безопасный счет" деньги матери

В Сызрани жертвой телефонных мошенников стал 16-летний парень. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце января в полицию обратилась 34-летняя мать молодого человека. Пока женщина была на ночном дежурстве на работе, сыну позвонил незнакомец и сказал, что с ее счета пытаются украсть деньги. Подросток растерялся и по указанию звонившего перевел со счета матери на "безопасный счет" 52 тыс. рублей.