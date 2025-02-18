Самарский производитель изделий из пластмасс начал повышать производительность труда

Производитель изделий из пластмасс "Гринлайн" присоединился к национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика", частью которого является федеральный проект "Производительность труда".

Важность повышения эффективности реального сектора и сферы услуг, увеличения производительности труда в России за счет устранения "узких мест", ликвидации потерь, внедрения оптимальных решений ранее отмечал президент страны Владимир Путин.

Повышение производительности труда и значимость поддержки промышленных предприятий региона неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Повышение производительности труда — приоритет для нас, в условиях кадрового дефицита именно это направление будет способствовать решению проблемы", — уверен руководитель области.

Компания "Гринлайн" специализируется на выпуске широкого ассортимента продукции из пластмасс, востребованной как в сельском хозяйстве, так и в быту. В широком ассортименте продукции компании — автомобильные щетки, лейки, канистры и другие необходимые в повседневной жизни изделия.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области приступил к обучению рабочей группы предприятия. Знакомство с теорией бережливого производства — первый этап пилотного проекта компании. На тренингах сотрудники "Гринлайн" освоят инструменты бережливого производства, включая картирование потока создания ценности, анализ причин потерь и разработку мер по их устранению.

"Участие в проекте — это важный шаг для нашей компании, направленный на повышение эффективности всех производственных процессов, — подчеркнул генеральный директор Карен Оганесян. — Уверен, что благодаря внедрению инструментов бережливого производства мы сможем не только оптимизировать затраты и увеличить объемы выпускаемой продукции, но и повысить качество и конкурентоспособность наших изделий на рынке".

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков заметил, что предприятия, внедряющие методики бережливого производства, демонстрируют значительные улучшения в своей работе. Он подчеркнул, что активное участие предприятий региона в федеральном проекте "Производительность труда" является мощным импульсом для развития как отдельных компаний, так и экономики региона в целом.