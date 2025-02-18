Самарский производитель изделий из пластмасс начал повышать производительность труда

Производитель изделий из пластмасс "Гринлайн" присоединился к национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика", частью которого является федеральный проект "Производительность труда".
Важность повышения эффективности реального сектора и сферы услуг, увеличения производительности труда в России за счет устранения "узких мест", ликвидации потерь, внедрения оптимальных решений ранее отмечал президент страны Владимир Путин.
Повышение производительности труда и значимость поддержки промышленных предприятий региона неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Повышение производительности труда — приоритет для нас, в условиях кадрового дефицита именно это направление будет способствовать решению проблемы", — уверен руководитель области.
Компания "Гринлайн" специализируется на выпуске широкого ассортимента продукции из пластмасс, востребованной как в сельском хозяйстве, так и в быту. В широком ассортименте продукции компании — автомобильные щетки, лейки, канистры и другие необходимые в повседневной жизни изделия.
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области приступил к обучению рабочей группы предприятия. Знакомство с теорией бережливого производства — первый этап пилотного проекта компании. На тренингах сотрудники "Гринлайн" освоят инструменты бережливого производства, включая картирование потока создания ценности, анализ причин потерь и разработку мер по их устранению.
"Участие в проекте — это важный шаг для нашей компании, направленный на повышение эффективности всех производственных процессов, — подчеркнул генеральный директор Карен Оганесян. — Уверен, что благодаря внедрению инструментов бережливого производства мы сможем не только оптимизировать затраты и увеличить объемы выпускаемой продукции, но и повысить качество и конкурентоспособность наших изделий на рынке".
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков заметил, что предприятия, внедряющие методики бережливого производства, демонстрируют значительные улучшения в своей работе. Он подчеркнул, что активное участие предприятий региона в федеральном проекте "Производительность труда" является мощным импульсом для развития как отдельных компаний, так и экономики региона в целом.
Последние комментарии
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.