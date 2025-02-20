НОВИКОМ заключил более 200 соглашений по программе "Развитие"

В 2024 году к мотивационной программе "Развитие", разработанной НОВИКОМом и Ростехом, присоединилось более 60 промышленных предприятий. У 80 тысяч специалистов появилась возможность взять кредит в дочернем банке Госкорпорации по сниженной ставке.

НОВИКОМ подвел итоги программы "Развитие" за прошлый год и выяснил, что число подключенных предприятий достигло 201, а сумма кредитов, выданных ее участникам, превысила 2,2 млрд рублей. Таким образом, банк продолжает активно поддерживать специалистов российской промышленности.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отметил необходимость добиться конкурентоспособности по ключевым направлениям технологического развития. По словам главы государства, для решения этой задачи стране необходимы компетентные специалисты. НОВИКОМ создает и развивает инструменты для мотивации и поддержки высокопрофессиональных кадров промышленности.

Мотивационная программа "Развитие" - эффективный HR-инструмент, направленный на решение актуальной проблемы кадрового дефицита. Программа разработана НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией "Ростех" в 2022 году и стала одним из ключевых социальных продуктов банка.

Участие в программе "Развитие" доступно нескольким категориям сотрудников - высокопрофессиональным молодым специалистам, победителям отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, работникам, имеющим право на социальную поддержку. В начале 2024 года НОВИКОМ распространил действие программы на инженеров и наставников, а также на участников СВО и членов их семей. Кроме того, в социальную категорию включены молодые и многодетные семьи, лица предпенсионного возраста и военные пенсионеры. Работодатели сами отбирают кандидатов на участие в программе, а НОВИКОМ предоставляет им наилучшие условия и индивидуальное обслуживание.

"Высококвалифицированные специалисты - основа любого промышленного предприятия, как малого, так и крупного. Именно люди внедряют технологии, создают востребованные продукты и инновации, которые помогают развивать реальный сектор. В свою очередь, НОВИКОМ разрабатывает специализированные предложения, которые делают работу в промышленности привлекательнее, чем в других сферах. Одна из них - программа "Развитие", созданная в партнерстве с главным акционером НОВИКОМа - Ростехом. Финансовый инструмент позволяет специалистам получить выгодные финансовые продукты, например, ипотеку с процентной ставкой ниже рыночной. Это особенно актуально в текущих условиях", - отметила председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.