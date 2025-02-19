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ВТБ: переход на российский ИТ-стек сэкономит банку 180 млрд руб. до 2030 года

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше 90% используемых в банке ИТ-систем стали независимыми от зарубежных решений и технологий, это гарантирует их надежность от несанкционированного иностранного вмешательства и блокировок. Суммарная экономия банка за счет замены зарубежных ИТ-решений отечественными составит 180 млрд руб. до 2030 года, заявил в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

"Помимо достижения технологического суверенитета, обеспечения независимости от зарубежных технологий, нам важен и экономический эффект от импортозамещения. По нашим подсчетам, только до 2030 года экономия от использования импортозамещенных разработок должна составить порядка 180 млрд руб. Это складывается из оптимизации затрат непосредственно на сами решения, построенные на открытых технологиях и внесенные в Единый реестр российского ПО. Кроме того, мы отказываемся от использования дорогостоящего и высокопроизводительного серверного оборудования путем перехода на использование отечественной техники чуть меньшей производительности. Потеря производительности компенсируется за счет оптимизации архитектурных решений в наших системах, которые, в свою очередь, также дают определенную экономию", — сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Всего на отечественные разработки было переведено более 850 тыс. компонентов ИТ-ландшафта ВТБ, относящихся к 760 информационным системам банка. Это 91% целевых информационных систем. Таким образом, банк выполнил все запланированные на 2024 году цели по задачам импортозамещения. Оставшиеся системы и решения требуют более длительных работ, большую часть которых планируется завершить в 2025 году.

Одним из наиболее важных для ВТБ стало импортозамещение ИТ-систем значимых объектов критической информационной инфраструктуры банка (ЗО КИИ): все 57 используемых банком систем ЗО КИИ были переведены на отечественный стек. В основном это системы платежей и переводов, дистанционного банковского обслуживания, взаимодействия с Банком России и др. — ключевые элементы ИТ-ландшафта.

К началу 2025 года ВТБ удалось на 95% сократить использование зарубежных информационных систем по управлению базами данных (СУБД) Oracle и Microsoft SQL Server в пользу отечественных СУБД, построенных на основе PostgreSQL.

Еще одним ключевым элементом в процессе импортозамещения ИТ-инфраструктуры ВТБ является миграция на новую импортозамещенную автоматизированную банковскую систему (АБС), разработанную на базе "ФинПлатормы" ИТ-холдинга Т1. Полный перевод всех технологических процессов на новую АБС Банк планирует завершить до конца 2025 года. Основанная на распределенной сервисной архитектуре "ФинПлаторма" Т1 — созданный с участием специалистов Банка продукт ИТ-холдинга Т1, является технологическим ядром для автоматизации бизнес-процессов Банка.

ВТБ также импортозаместил системы, необходимые для создания разработок на базе искусственного интеллекта. Среди прочего импортонезависимыми стали инструменты для управления серверным оборудованием, средства виртуализации и оптимизации оборудования, платформа контейнеризации моделей искусственного интеллекта для их использования в составе технологических сервисов, интегрированных в единый ИТ-ландшафт банка.

Активно импортозамещались и решения, которые используются сотрудниками ВТБ для реализации ежедневных задач. Банк перешел на использование платформы создания и управления виртуальными рабочими столами Basis Workplace от российского разработчика "Базис", отечественной операционной системы Astra Linux от Группы "Астра", а также целый спектр решений, включая пакет офисных программ, антивирусные решения и др. от ведущих отечественных вендоров.

"Мощная и отказоустойчивая ИТ-инфраструктура позволяет нам быть надежным партнером для наших клиентов, которые ежедневно осуществляют платежи, денежные переводы, размещают деньги на депозитах и др. Она же делает нас одним из опорных партнеров государства, когда мы участвуем в пилотировании новых платежных технологий, в программах льготного кредитования и др. Развитием инфраструктуры, основанной на технологиях открытого кода, а также на отечественных решениях, мы активно занимаемся свыше пяти лет, а в 2022 году этот вопрос вышел на первый план", — резюмировал Вадим Кулик.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
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