16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В АО "Транснефть - Приволга" прошло первое очное заседание главных инженеров ОСТ с участием начальников НПС АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за 2024 год АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах Нефтепереработчики Новокуйбышевска подарили книги семьям социальной гостиницы Самарские ученые совершенствуют процессы нефтедобычи

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В АО "Транснефть - Приволга" прошло первое очное заседание главных инженеров ОСТ с участием начальников НПС

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В феврале в Самаре под председательством главного инженера АО "Транснефть - Приволга" Андрея Тащилина прошло первое очное заседание главных инженеров ОСТ с участием начальников нефтеперекачивающих станций.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В повестку совещания были включены вопросы безаварийной работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, анализ событий, которые могли привести к изменению работы магистрального трубопровода и выходу из строя оборудования в 2024 году, по следующим направлениям: механо-технологического, энергетического, автоматизированной системы управления технологическим процессом и управления эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтебаз. Кроме того, участники совещания обсудили состояние охраны труда, дорожно-транспортной и пожарной безопасности в организациях системы "Транснефть", а также применение новой карты эффективности в рамках Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ.

В ходе совещания участники обменивались мнениями по необходимому перечню выполняемых мероприятий, направленных на исключение возможных отклонений в процессе эксплуатации нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций, а также о перспективах развития транспортировки нефти, основных проблемных вопросах и формировании "дорожной карты" для их решения.

В завершение совещания Андрей Тащилин напомнил, что в качестве основной задачи на ближайшую перспективу Компания видит внедрение стабильно-ориентированной модели управления отраслью, создание систем непрерывного мониторинга и последовательного регулирования.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
Всего проголосовало: 804
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2