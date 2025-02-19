В АО "Транснефть - Приволга" прошло первое очное заседание главных инженеров ОСТ с участием начальников НПС

В феврале в Самаре под председательством главного инженера АО "Транснефть - Приволга" Андрея Тащилина прошло первое очное заседание главных инженеров ОСТ с участием начальников нефтеперекачивающих станций.

В повестку совещания были включены вопросы безаварийной работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, анализ событий, которые могли привести к изменению работы магистрального трубопровода и выходу из строя оборудования в 2024 году, по следующим направлениям: механо-технологического, энергетического, автоматизированной системы управления технологическим процессом и управления эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтебаз. Кроме того, участники совещания обсудили состояние охраны труда, дорожно-транспортной и пожарной безопасности в организациях системы "Транснефть", а также применение новой карты эффективности в рамках Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ.

В ходе совещания участники обменивались мнениями по необходимому перечню выполняемых мероприятий, направленных на исключение возможных отклонений в процессе эксплуатации нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций, а также о перспективах развития транспортировки нефти, основных проблемных вопросах и формировании "дорожной карты" для их решения.

В завершение совещания Андрей Тащилин напомнил, что в качестве основной задачи на ближайшую перспективу Компания видит внедрение стабильно-ориентированной модели управления отраслью, создание систем непрерывного мониторинга и последовательного регулирования.