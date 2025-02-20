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Большинство самарцев считают май самым подходящим месяцем для обновления авто

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Май стал самым популярным месяцем среди самарских автолюбителей, лучше всего подходящим для покупки нового автомобиля. Тенденция связана в основном с выплатами премий, достаточным уровнем накоплений (31%) и подготовкой к теплому сезону и отпускам (23%). К таким результатам пришли эксперты Авито Рекламы и Авито Авто, опросившие 10 тыс. россиян старше 18 лет.

Выяснилось, что чаще всего респонденты решаются на приобретение в летние месяцы, а онлайн-реклама играет немаловажную роль при принятии решения о покупке. Для 31% опрошенных, которые собираются приобрести личное транспортное средство в 2025 году, месяц покупки не является ключевым фактором.

Практически половина жителей Самары (47%) владеют личными автомобилями, а еще 21% опрошенных планируют приобрести транспортное средство в этом году.

Большинство опрошенных (37%) покупали автомобиль более 5 лет назад. 19% жителей Самары решились на приобретение 3–4 года назад, а 11% респондентов ответили, что совершили покупку 1-2 года назад. 13% приобрели автомобиль менее года назад, а 18% респондентов впервые купят автомобиль в этом году.

Когда вы приобретали личный автомобиль в последний раз?

Срок покупки

Доля респондентов, %

Менее года назад

13%

1–2 года назад

11%

3–4 года назад

19%

Более 5 лет назад

37%

Это будет первая покупка автомобиля

18%

29% жителей Самары планируют покупку автомобиля с пробегом, а 22% рассматривают новые варианты. Мужчины (22%) чаще женщин (19%) планируют приобрести автомобиль без пробега.

25% жителей Самары признались, что на финальное решение о покупке автомобиля влияет реклама на классифайдах и маркетплейсах. В то же время реклама на телевидении оказала влияние на 23% опрошенных.

"Авторынок в России изменился. Появились бренды, с которыми потребители еще не так хорошо знакомы. В этих условиях особенно важно работать над увеличением узнаваемости новых автомобильных марок и ростом доверия к ним. Решать эти задачи могут помочь инструменты медийной рекламы. Мы видим их востребованность и по своим данным: по итогам 2024 года инвестиции рекламодателей из категории "Авто" в имиджевые кампании на Авито выросли на 55% год к году", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Большинство (43%) жителей Самары планируют выделить на покупку нового автомобиля до 1 млн рублей. 36% опрошенных планируют потратить до 2 млн рублей, а 10% закладывают бюджет в размере до 3 млн рублей. Более 5 млн рублей на машину собираются отложить 5% жителей Самары.

Какую сумму вы готовы выделить на покупку нового автомобиля в 2025 году?

Стоимость

Доля респондентов, %

До 1 млн руб.

43%

1 000 001–2 000 000 руб.

36%

2 000 001–3 000 000 руб.

10%

3 000 001–4 000 000 руб.

5%

Более 5 000 000 руб.

5%

В среднем на покупку нового автомобиля жители Самары готовы выделить около 1 499 283 рубля.

Гид потребителя

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