Поволжский банк Сбербанка помог жителям Поволжья уберечь от мошенников более 487 млн рублей

За 2024 год благодаря бдительности сотрудников банка и антифрод-платформе, которая блокирует подозрительные операции, Поволжский банк Сбербанка помог уберечь от мошенников более 487 млн рублей. Речь идёт о случаях предотвращённого мошенничества с использованием методов социальной инженерии, когда под различными предлогами аферисты убеждают перевести деньги на счета злоумышленников.

Так, благодаря помощи Сбера самарцам удалось уберечь от мошенников свыше 190 млн рублей, жителям Оренбуржья — более 84 млн рублей, саратовцам — 69,4 млн рублей, астраханцам — 54,5 млн рублей, волгоградцам — более 35,7 млн рублей, пензенцам — более 28 млн рублей, а ульяновцам — порядка 25 млн рублей.

Например, на уловки аферистов чуть не попала жительница Самары. Она обратилась в офис банка, чтобы перевести все свои накопления на одну из криптовалютных бирж. Сотрудник офиса Сбера, обслуживающий клиента, оперативно определил, что он находится под влиянием мошенников и предпринял необходимые меры.

Благодаря проявленной бдительности сотрудника, женщина осознала, что действует по указаниям мошенников, которые предлагали ей таким образом получить лёгкий и быстрый дополнительный "заработок". До этого момента она уже успела направить злоумышленникам десятки тысяч рублей, но от дальнейших переводов отказалась. Жительница Самары сохранила более 8 млн рублей и поблагодарила сотрудников банка за неравнодушие.

"Мошенники становятся всё более изощрёнными благодаря использованию методов социальной инженерии, то есть психологическим манипуляциям. Чтобы защитить россиян, Сбер регулярно совершенствует свои системы безопасности, а также обучает сотрудников распознавать признаки влияния третьих лиц, что способствует раннему выявлению и предотвращению мошенничества", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Алла Косоухова.

Сбер выявил три наиболее распространённые схемы, с помощью которых злоумышленники пытаются похитить средства жителей Поволжья: продление договора с сотовым оператором, сообщение в мессенджере от руководителя или коллеги, предложения о дополнительном заработке.

Мошенники часто создают поддельные сайты, осуществляют массовые рассылки или звонки с якобы выгодными предложениями о лёгких и быстрых инвестициях. При этом в начале схемы аферисты действительно могут направить "доход" от переведённой человеком суммы, чтобы усыпить бдительность.

Помимо этого, злоумышленники тех, кто наиболее подвержен убеждению, могут попросить помочь в поимке якобы "преступников", совершая нападения на социальные и административные здания, различные общественные объекты. Такие противоправные действия считаются преступлением, а нападающие несут административную и уголовную ответственность. Кроме того, действия исполнителей могут быть квалифицированы по статье 205 Уголовного кодекса РФ "Террористический акт", по которой предусмотрено наказание до 15 лет.