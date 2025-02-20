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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области по дорожному нацпроекту обновили дороги к районным поликлиникам и ФАПам

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области отремонтировано более 150 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям. В том числе — региональные и межмуниципальные трассы, входящие в маршруты движения к санаториям, фельдшерско-акушерским пунктам, а также больницам и поликлиникам районного значения.

Так, в Ставропольском районе отремонтирована автомобильная дорога "Тольятти — Хрящевка" — Луначарский, которая ведет к Ставропольской центральной районной больнице. Жители Луначарского, где проживает более 2300 человек, давно жаловались на плохое состояние дорожного покрытия, делающее движение не только некомфортным, но и опасным.

В рамках капитального ремонта дороги выполнены работы по ремонту 8-ми водопропускных труб, доведению ширины дороги до нормативных параметров, устройству двух слоев дорожной одежды, укреплению обочин, нанесению разметки термопластиком и замене дорожных знаков.

В целях обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения с обеих сторон автомобильной дороги в поселке Луначарский построены тротуары и установлены 39 опор освещения, которые уже подключены к электрическим сетям и освещают дорогу в темное время суток. Также обустроено 6 остановок общественного транспорта — установлены новые автопавильоны и построены карманы для заезда автобусов.

В Пестравском районе отремонтирован участок автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка, ведущий к Пестравской центральной районной больнице. На участке уложено новое дорожное покрытие с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, нанесли разметку. Кроме того, установлены две новые остановки общественного транспорта, к которым выполнено устройство подъездных карманов и нанесена разметка "пешеходный переход".

В Хворостянском районе по просьбам жителей отремонтирована дорога "Осинки — Хворостянка" — Прогресс, ведущая к ФАПу и Хворостянской центральной районной больнице. В ходе капитального ремонта на региональной трассе заменили все слои дорожной одежды, а в целях доведения дороги до нормативных параметров проведено уширение проезжей части.

"Ключевая цель национального проекта "Безопасные качественные дороги" — повышение качества жизни россиян. Поэтому в программы ремонтных работ в первую очередь включают дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе к медицинским учреждениям и объектам здравоохранения. Ровная, качественная, безопасная дорога — один из факторов, который играет ключевую роль в скорости доставки пациентов и оказания неотложной помощи, поэтому мы делаем всё, чтобы объекты медицинской инфраструктуры были предельно доступны", — отмечает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2025 году работы по повышению качества дорог, ведущих к медицинским учреждениям, продолжатся в регионе по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в перечень объектов нацпроекта войдут наиболее социально значимые дороги, имеющие высокую интенсивность движения, а также входящие маршруты школьных и пассажирских автобусов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

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