В Самарской области по дорожному нацпроекту обновили дороги к районным поликлиникам и ФАПам

В 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области отремонтировано более 150 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям. В том числе — региональные и межмуниципальные трассы, входящие в маршруты движения к санаториям, фельдшерско-акушерским пунктам, а также больницам и поликлиникам районного значения.
Так, в Ставропольском районе отремонтирована автомобильная дорога "Тольятти — Хрящевка" — Луначарский, которая ведет к Ставропольской центральной районной больнице. Жители Луначарского, где проживает более 2300 человек, давно жаловались на плохое состояние дорожного покрытия, делающее движение не только некомфортным, но и опасным.
В рамках капитального ремонта дороги выполнены работы по ремонту 8-ми водопропускных труб, доведению ширины дороги до нормативных параметров, устройству двух слоев дорожной одежды, укреплению обочин, нанесению разметки термопластиком и замене дорожных знаков.
В целях обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения с обеих сторон автомобильной дороги в поселке Луначарский построены тротуары и установлены 39 опор освещения, которые уже подключены к электрическим сетям и освещают дорогу в темное время суток. Также обустроено 6 остановок общественного транспорта — установлены новые автопавильоны и построены карманы для заезда автобусов.
В Пестравском районе отремонтирован участок автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка, ведущий к Пестравской центральной районной больнице. На участке уложено новое дорожное покрытие с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, нанесли разметку. Кроме того, установлены две новые остановки общественного транспорта, к которым выполнено устройство подъездных карманов и нанесена разметка "пешеходный переход".
В Хворостянском районе по просьбам жителей отремонтирована дорога "Осинки — Хворостянка" — Прогресс, ведущая к ФАПу и Хворостянской центральной районной больнице. В ходе капитального ремонта на региональной трассе заменили все слои дорожной одежды, а в целях доведения дороги до нормативных параметров проведено уширение проезжей части.
"Ключевая цель национального проекта "Безопасные качественные дороги" — повышение качества жизни россиян. Поэтому в программы ремонтных работ в первую очередь включают дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе к медицинским учреждениям и объектам здравоохранения. Ровная, качественная, безопасная дорога — один из факторов, который играет ключевую роль в скорости доставки пациентов и оказания неотложной помощи, поэтому мы делаем всё, чтобы объекты медицинской инфраструктуры были предельно доступны", — отмечает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
В 2025 году работы по повышению качества дорог, ведущих к медицинским учреждениям, продолжатся в регионе по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в перечень объектов нацпроекта войдут наиболее социально значимые дороги, имеющие высокую интенсивность движения, а также входящие маршруты школьных и пассажирских автобусов.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.