Специальные предложения на технику XCMG при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE принимает заявки на финансирование техники XCMG в рамках официального сотрудничества с импортёром марки. Размер максимальной выгоды составляет до 25% от стоимости предмета лизинга.

Специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести технику XCMG, завезённую в РФ до февраля 2024 г. (по дате Гостехнадзора), с применением скидки до 25%. Гарантия на всю акционную технику составляет 18 месяцев. Выгода распространяется только на новые ТС в наличии у официальных дилеров бренда.

Кроме того, при покупке экскаваторов-погрузчиков XC8-S2570 и ХС8-С3570 клиентам предоставляется в подарок гидромолот. На навесное оборудование гарантия — 12 месяцев. Подробности акции и полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE или у официальных дилеров XCMG. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 марта 2025 года.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 5%, выкупным платежом до 30% на срок от 6 до 84 месяцев и вариативным графиком платежей. Корпоративные преференции учитываются при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

Полный список поставщиков и подробный перечень доступных к приобретению моделей техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.