16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Специальные предложения на технику XCMG при оформлении лизинга в CARCADE ВТБ: переход на российский ИТ-стек сэкономит банку 180 млрд руб. до 2030 года В ВТБ заявили о ключевых вызовах на заре эры открытого банкинга Соцсети помогают "Росгосстраху" быстрее решать проблемы клиентов ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии"

Финансы Экономика и бизнес

Специальные предложения на технику XCMG при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания CARCADE принимает заявки на финансирование техники XCMG в рамках официального сотрудничества с импортёром марки. Размер максимальной выгоды составляет до 25% от стоимости предмета лизинга.

Специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести технику XCMG, завезённую в РФ до февраля 2024 г. (по дате Гостехнадзора), с применением скидки до 25%. Гарантия на всю акционную технику составляет 18 месяцев. Выгода распространяется только на новые ТС в наличии у официальных дилеров бренда.

Кроме того, при покупке экскаваторов-погрузчиков XC8-S2570 и ХС8-С3570 клиентам предоставляется в подарок гидромолот. На навесное оборудование гарантия — 12 месяцев. Подробности акции и полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE или у официальных дилеров XCMG. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 марта 2025 года.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 5%, выкупным платежом до 30% на срок от 6 до 84 месяцев и вариативным графиком платежей. Корпоративные преференции учитываются при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

Полный список поставщиков и подробный перечень доступных к приобретению моделей техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wNCXuz

ИНН 3905019765

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
Всего проголосовало: 804
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2