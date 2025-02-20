В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов

Команда студентов и преподавателей инженерно-технологического факультета Самарского политеха создали устройство, позволяющее исследовать свойства ферритовых материалов в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ).
Речь идет о соединениях оксидов железа, никеля, кобальта и других элементов, которые обладают особыми магнитными и диэлектрическими свойствами. Они используются в СВЧ-технике (аппаратуре беспроводной связи, системах радиолокации и радионавигации, высокочастотных измерительных приборах), работающей на высоких уровнях мощности.
"Сверхвысокочастотные системы — это основа всей современной радио- и микроэлектроники, — рассказывает заместитель директора Поволжского дизайн-центра "Бином", кандидат технических наук Александр Нечаев. — Чем выше у устройства частота распространения сигнала, тем больше информации в единицу времени оно способно передать. Интернет, сотовая связь, управляющие и навигационные системы — все сегодня построено на СВЧ-технологиях".
Устройства на основе СВЧ-ферритов — неотъемлемые элементы высокомощной СВЧ-техники. СВЧ-ферриты производят из порошка оксидов металлов, спекаемых при высоких температурах. В результате получаются изделия, обладающие достаточно высоким удельным электрическим сопротивлением, мало зависимыми от температурных факторов электрофизическими параметрами, такими как диэлектрическая проницаемость, и другими уникальными характеристиками. От оценки качества ферритовых материалов напрямую зависит работоспособность сверхвысокочастотных систем.
Проблема заключается в том, что в настоящее время в Поволжье нет специализированных лабораторий, способных определять электрофизические параметры ферритовых материалов и покрытий. Самарское предприятие, которое изготавливает ферриты, вынуждено отправлять готовые изделия в Санкт-Петербург и ждать результата испытаний не меньше месяца.
Студенты и преподаватели Самарского политеха предложили создать собственное устройство оригинальной конструкции для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов, которое могло бы существенно упростить процедуру.
Политеховцы подали заявку на конкурс грантов инновационного фонда Самарской области, в рамках которого разработали действующий макет установки. Кроме того, в качестве индустриального партнера разработчикам удалось привлечь производителя отечественных рефлектометров ООО "ПЛАНАР". При его поддержке была создана программа для автоматической обработки данных измерений электрофизических характеристик СВЧ-ферритов. Уникальность разработки в том, что она позволяет проводить исследования электрофизических параметров как ферритовых материалов, так и диэлектрических материалов в сверхвысоком диапазоне частот. При этом особенности конструкции и алгоритма программы учитывают требования нового ГОСТа по измерению диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь ферритов, вступающего в силу только в 2025 году.
"В настоящее время проект находится на стадии испытаний, — поясняет Александр Нечаев. — Мы создали теоретическую основу системы и проводим практические испытания на различных образцах изделий. Предполагаем завершить эксперименты в течение ближайших полутора месяцев. Это позволит нам уверенно выйти на рынок с готовым решением".
Разработка устройства измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов легла в основу выпускных квалификационных работ Марины Артюх, Владислава Калмыкова, Никиты Лощенина и Егора Партолина. Эти проекты будут защищаться в июне 2025 г. в рамках программы "Стартап как диплом".
Также Самарский политех участвует в проекте по созданию межвузовского кампуса. В рамках национального проекта "Молодежь и дети" в Самарской области планируется построить современный межвузовский кампус. Цель проекта — создать инновационную образовательную среду, которая будет способствовать развитию науки и образования в регионе.
Последние комментарии
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.