Резидент "Жигулевской долины" стал участником проекта "Сколково"

Компания "Разум" стала резидентом Фонда "Сколково" с проектом "Технология повышения коррозионной стойкости листового анодированного алюминия, предназначенного для лазерной гравировки". Стоит отметить, что резидент "Жигулевской долины" получил статус участника Сколково по новой упрощенной процедуре для малых технологических компаний (МТК), которая начала действовать с января 2025 года. Напомним, ООО "Разум" получил статус МТК в марте 2024 года.

Компания использует в процессе анодирования именно силикатные растворы. Это позволяет улучшить защитные, экологические и другие качественные свойства анодированного алюминия. Также резидент "Жигулевской долины" специализируется на обработке материалов: лазерная гравировка практически на любых изделиях, лазерная резка, 3D-печать, проектирование и моделирование, анодирование алюминия, фрезеровка, а также галтовка.

"Статус участника Сколково является важным шагом в развитии нашего бизнеса — растет доверие клиентов, что дает нам преимущество перед конкурентами. Открываются новые возможности — доступ к экосистеме Сколково, всесторонняя поддержка; налоговые льготы, микрогранты, содействие в участии в тематических выставках и конференциях", — заявил директор ООО "Разум" Данила Щукарев.

Он отметил, что в ближайшее время компания планирует воспользоваться правом на снижение налога на прибыль. Это поможет удерживать конкурентную, выгодную для покупателя цену на продукт. Далее в планах ООО "Разум" — защита интеллектуальной собственности, участие в выставках и получение микрогранта от фонда "Сколково".