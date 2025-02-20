"Сбер" предупредил о всплеске мошеннических атак под видом ФНС и ФССП

Мошенники начали активно атаковать российский бизнес, маскируясь под представителей ФНС и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на директора департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

"Сбер" фиксирует всплеск мошеннических рассылок на электронную почту организаций - злоумышленники маскируются под представителей Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов", - сказал Велигодский в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

Он отметил, что за последние дни антифрод-система "Сбербанка" вовремя выявила и приостановила все подозрительные операции в банке, поэтому ущерба на миллионы рублей удалось избежать полностью.

Он сообщил, что "Сбер" фиксирует подобные атаки и на аутсорсинговые компании, которые предоставляют бухгалтерские услуги сразу нескольким юридическим лицам и предпринимателям.

"Цель фишинговой рассылки - получение удаленного доступа к системам дистанционного банковского обслуживания и хищение денег со счетов компаний", - подчеркнул он.

По словам Велигодского, расследование показало, что незадолго до попыток мошеннических списаний на электронные адреса компаний приходили фишинговые письма якобы от ФНС и ФССП. Сообщения содержали файлы и ссылки с вредоносными программами.