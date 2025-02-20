Центр беспилотных авиасистем "Самара" активно развивает отрасль гражданских дронов при участии ветеранов СВО

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара", созданный в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", стремительно набирает обороты, становясь одним из ключевых игроков в отрасли.
Сегодня на предприятии трудятся более 300 специалистов, среди них — ветераны специальной военной операции, которые имеют уникальный опыт работы с беспилотниками в условиях боевых действий.
Центр объединяет на одной площадке разработчиков, производителей и испытателей, что делает его одним из первых в стране предприятий такого масштаба. Основная задача команды — опережающее развитие отрасли с применением передовых технологий, производство гражданских беспилотников и их компонентов, а также запуск дронов в эксплуатацию.
Бесценными знаниями работы с беспилотниками обладают сотрудники-ветераны спецоперации.
"Я принимал участие в специальной военной операции и хорошо знаком с беспилотниками. Теперь мы их производим на благо страны и наших граждан", — делится заместитель директора НПЦ БАС "Самара" по обеспечению безопасности полётов Никита Нестеренко.
Сегодня перед центром стоит масштабная задача: к 2030 г. Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Ее обозначил президент страны Владимир Путин в ходе своего недавнего визита на предприятие, которое посетил по предложению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава государства провел совещание по развитию отрасли и высоко оценил темпы развития научно-производственного центра.
"Мы делаем все для того, чтобы выполнить эту задачу в кратчайшие сроки. У нас и команда собралась таких единомышленников, которая понимает, что от наших действий здесь и сейчас зависит будущее и настоящее — нашей страны, нас и наших детей", — подчеркивает генеральный директор НПЦ БАС "Самара" Константин Яшин. Он также является участником СВО и выпускником президентской программы "Время героев".
Внушительным опытом работы с дронами в военных условиях обладает боевой товарищ Константина — Ришат Хамидуллин. Сегодня они снова вместе выполняют важнейшие стратегические задачи, но уже в гражданской сфере.
"Это большая ответственность — работать в рамках нацпроекта. Сейчас мы плотно сотрудничаем с Минпромторгом России, с министерством экономического развития и инвестиций области, постоянно создаем что-то новое, воплощаем в жизнь. Это первый научно-производственный центр в России, у которого есть такие мощности производства", — рассказывает ведущий специалист службы исполнительного директора НПЦ БАС "Самара" Ришат Хамидуллин.
Предприятие активно расширяет штат и планирует увеличить вдвое численность сотрудников до конца года. Для подготовки кадров на базе центра работают авиационный образовательный центр и инженерное училище, где совершенствуют свои навыки, в том числе ветераны СВО.
"Это наши герои. Они нацелены на результат и понимают, что необходимо родине. Их задача — достичь технологического суверенитета и стать лидерами в отрасли беспилотников", — говорит председатель совета директоров ООО "Транспорт будущего Самара" Наталья Катина.
В ближайших планах — запустить отбор кандидатов из числа ветеранов СВО для обучения и дальнейшего трудоустройства в рамках сотрудничества с самарским филиалом Государственного фонда "Защитники Отчества".
Пройти профессиональное обучение, найти подходящую работу или открыть свое дело героям, вернувшимся со спецоперации, помогает также служба занятости региона.
В продолжение федеральной программы "Время героев" действует региональная — "Школа героев", которая запущена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и помогает ветеранам СВО приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. Участники программы уже на практике применяют полученные знания и имеющийся опыт — по решению главы региона они стали кураторами руководителей муниципалитетов, членов регионального правительства и различных органов власти, некоторые сами возглавили районы.
Последние комментарии
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.