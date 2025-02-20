Центр беспилотных авиасистем "Самара" активно развивает отрасль гражданских дронов при участии ветеранов СВО

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара", созданный в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", стремительно набирает обороты, становясь одним из ключевых игроков в отрасли.

Сегодня на предприятии трудятся более 300 специалистов, среди них — ветераны специальной военной операции, которые имеют уникальный опыт работы с беспилотниками в условиях боевых действий.

Центр объединяет на одной площадке разработчиков, производителей и испытателей, что делает его одним из первых в стране предприятий такого масштаба. Основная задача команды — опережающее развитие отрасли с применением передовых технологий, производство гражданских беспилотников и их компонентов, а также запуск дронов в эксплуатацию.

Бесценными знаниями работы с беспилотниками обладают сотрудники-ветераны спецоперации.

"Я принимал участие в специальной военной операции и хорошо знаком с беспилотниками. Теперь мы их производим на благо страны и наших граждан", — делится заместитель директора НПЦ БАС "Самара" по обеспечению безопасности полётов Никита Нестеренко.

Сегодня перед центром стоит масштабная задача: к 2030 г. Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Ее обозначил президент страны Владимир Путин в ходе своего недавнего визита на предприятие, которое посетил по предложению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава государства провел совещание по развитию отрасли и высоко оценил темпы развития научно-производственного центра.

"Мы делаем все для того, чтобы выполнить эту задачу в кратчайшие сроки. У нас и команда собралась таких единомышленников, которая понимает, что от наших действий здесь и сейчас зависит будущее и настоящее — нашей страны, нас и наших детей", — подчеркивает генеральный директор НПЦ БАС "Самара" Константин Яшин. Он также является участником СВО и выпускником президентской программы "Время героев".

Внушительным опытом работы с дронами в военных условиях обладает боевой товарищ Константина — Ришат Хамидуллин. Сегодня они снова вместе выполняют важнейшие стратегические задачи, но уже в гражданской сфере.

"Это большая ответственность — работать в рамках нацпроекта. Сейчас мы плотно сотрудничаем с Минпромторгом России, с министерством экономического развития и инвестиций области, постоянно создаем что-то новое, воплощаем в жизнь. Это первый научно-производственный центр в России, у которого есть такие мощности производства", — рассказывает ведущий специалист службы исполнительного директора НПЦ БАС "Самара" Ришат Хамидуллин.

Предприятие активно расширяет штат и планирует увеличить вдвое численность сотрудников до конца года. Для подготовки кадров на базе центра работают авиационный образовательный центр и инженерное училище, где совершенствуют свои навыки, в том числе ветераны СВО.

"Это наши герои. Они нацелены на результат и понимают, что необходимо родине. Их задача — достичь технологического суверенитета и стать лидерами в отрасли беспилотников", — говорит председатель совета директоров ООО "Транспорт будущего Самара" Наталья Катина.

В ближайших планах — запустить отбор кандидатов из числа ветеранов СВО для обучения и дальнейшего трудоустройства в рамках сотрудничества с самарским филиалом Государственного фонда "Защитники Отчества".

Пройти профессиональное обучение, найти подходящую работу или открыть свое дело героям, вернувшимся со спецоперации, помогает также служба занятости региона.

В продолжение федеральной программы "Время героев" действует региональная — "Школа героев", которая запущена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и помогает ветеранам СВО приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. Участники программы уже на практике применяют полученные знания и имеющийся опыт — по решению главы региона они стали кураторами руководителей муниципалитетов, членов регионального правительства и различных органов власти, некоторые сами возглавили районы.