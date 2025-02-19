Каждый второй самарец ищет любовь на Mamba, а каждый пятый — в "VK Знакомствах"

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал предпочтения жителей Самарской области в выборе дейтинг-платформ. После ухода Tinder они оценили российские аналоги и стали знакомиться вдвое чаще с 2022 года. Половина пользователей дейтингов в регионе в прошлом году искали пару на Mamba, а каждый пятый — в "VK Знакомствах". Именно эти платформы являются лидерами в своем сегменте.
Если в 2022 году доля Tinder составляла 20%, то в прошлом году она упала до 2%. А число реальных пользователей приложения уменьшилось на 80%. Зато рост показали российские дейтинги: Mamba на 90%, Tabor на 29%, а аудитория "Кавер" возросла десятикратно.
Мужчин-самарцев, которые ищут пару, чуть больше, чем женщин — 52% и 48% соответственно. Основу аудитории на дейтингах составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет — в прошлом году их насчитывалось 29%.
Меньше всего в процентном соотношении на дейтинг-сервисах молодежи до 18 лет (1,8%) и пользователей старше 65 лет (7,4%). Однако несмотря на это, именно в данных категориях был зафиксирован самый большой прирост числа анкет с 2022 года. Молодые люди стали создавать профили в поисках пары в 3 раза чаще, а представители старшего поколения — в 3,2 раза чаще.
В исследование вошли 9 площадок: "VK Знакомства", Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo, Tinder, Twinby и "Кавер".
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