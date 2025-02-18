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Экономика и бизнес

Самарские инноваторы примут участие в "Форуме будущих технологий"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форум состоится 20–21 февраля в Москве и соберет на научную дискуссию ведущих российских и зарубежных ученых, инноваторов, лидеров отрасли, технологических предпринимателей и экспертов.

Деловая программа форума будет сосредоточена на теме новых материалов и химии — одной из национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. Участники форума обсудят ключевые вопросы и перспективы развития индустрии новых материалов и химии, важнейшие инновационные направления и инвестиционно-привлекательные проекты. На выставке технологических достижений крупнейшие российские корпорации, наукоемкие предприятия и научные организации представят передовые разработки.

От Самарской области в форуме примут участие представители Самарского университета им. С. П. Королева, СамГТУ, СамГМУ.

На прошлом форуме уже говорили о квантовых коммуникациях и медицинских технологиях. В этом году речь пойдет о новых материалах и химии. Будут представлены достижения наших ученых и компаний, наукоемкие технологии, инновационные разработки.

Как рассказал Марк Шлеенков, наш регион известен своими научными и технологическими достижениями, в том числе в области химии и материаловедения. "Разработка новых химических соединений и материалов имеет огромное значение для развития промышленности, медицины, сельского хозяйства и других отраслей экономики. Создание инновационных материалов с улучшенными свойствами может привести к разработке более эффективных и экологически безопасных технологий. Это, в свою очередь, способствует развитию высокотехнологичных производств и повышению конкурентоспособности региона, — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. — Важно, чтобы разработки в области химии и материаловедения были ориентированы на практическое применение и решали конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями Самарской области. Также необходимо уделять внимание подготовке квалифицированных кадров, способных работать с новыми материалами и технологиями".

В рамках дискуссий форума участники обсудят производство и импортозамещение продукции, развитие высокотехнологичной химии, цифровое материаловедение и многие другие вопросы.

"В развитии ключевых отраслей экономики важен постоянный налаженный диалог науки, бизнеса и государства. Форум будущих технологий уже три года подряд показывает результаты такого диалога — прорывные технологии и проекты в разных отраслях. Форум — это также возможность свериться с представителями отрасли и науки в отношении принимаемых мер поддержки, откалибровать направления усилий для более эффективной дальнейшей работы", — подчеркнул заместитель председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель организационного комитета форума будущих технологий Дмитрий Чернышенко.

По словам первого заместителя председателя Правительства РФ, сопредседателя организационного комитета форума будущих технологий Дениса Мантурова, форум будущих технологий нацелен на то, чтобы выработать шаги по обеспечению инновационного развития той отрасли, которой он посвящен. Это возможно только при условии привлечения к работе всех основных субъектов деятельности в индустрии — поставщиков, производителей, экспертов, ученых.

Он отметил, что дискуссии в ходе форума соберут участников из разных секторов отрасли и позволят определить, что необходимо на каждом этапе, чтобы обеспечить наукоемкость и инновационность в долгосрочной перспективе — это не только инвестиции в текущие проекты, но и развитие базовых производств, подготовка кадров, совершенствование регулирования и другие меры.

Форум проводится ежегодно с 2023 г. при поддержке Правительства России. Главной темой каждый год становится новая технологическая область, которая имеет огромный потенциал и может обеспечить технологический суверенитет и лидерство страны.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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