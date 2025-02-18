Карьерный форум "Труд Крут" соберет молодежь Самарской области

В четверг, 20 февраля, в Самаре на площадке "Станкозавода" (ул. Куйбышева, 128а) с 12:00 до 18:00 пройдет карьерный форум "Труд Крут", который соберет более 2500 активистов движения. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Российских студенческих отрядов.

Карьерный форум "Труд Крут" — одно из крупнейших ежегодных карьерных событий Самарской области, собирающее на одной площадке ведущих работодателей и тысячи молодых людей, стремящихся к профессиональному развитию. Здесь участники смогут не только определить свои карьерные интересы, но и познакомиться с возможностями трудоустройства в крупнейших компаниях региона.

Программа форума включает в себя насыщенную деловую и образовательную часть. На площадке разместятся фотозоны, презентационные стенды работодателей и партнеров, где можно будет узнать о вакансиях и программах стажировок. В зоне работодателей участники смогут ознакомиться с деятельностью компаний, пройти собеседование или оставить заявку на трудоустройство. А также будут функционировать лекционные площадки, где ведущие специалисты и топ-менеджеры проведут мастер-классы и обсуждения по актуальным вопросам профессионального роста, востребованным компетенциям и трендам рынка труда.

В форуме примут участие более 2500 человек, включая бойцов студенческих отрядов, школьников, студентов вузов и профессиональных образовательных организаций, а также представителей ведущих российских компаний. Среди участников — ОАО "РЖД", ПАО "Сбер", ПАО "Россети", ГУ МВД России по Самарской области, ООО "Нова", РСО Инжиниринг, АО "АвтоВАЗ" и другие.

Студенческие отряды Самарской области, насчитывающие более 4200 человек, активно участвуют в организации значимых молодежных мероприятий, таких как всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" и фестиваль стрит-арта ПФО "ФормАрт". Они работают в восьми ключевых направлениях, включая строительные, педагогические, медицинские и производственные отряды, а также сервисные и сельскохозяйственные бригады.

В 2024 г. движение студенческих отрядов Российской Федерации отметило 65-летие и 20-летие современного этапа своего развития. В рамках этой знаменательной даты были организованы многочисленные акции, направленные на поддержку молодежных инициатив, развитие профессионального мастерства, экологическое просвещение и патриотическое воспитание.

Организаторами форума выступают Самарское региональное отделение "Российских студенческих отрядов" и Агентство по реализации молодежной политики Самарской области при поддержке правительства Самарской области. "Труд Крут" станет площадкой для общения, обмена опытом и поиска карьерных возможностей для молодых людей, стремящихся построить успешное будущее.