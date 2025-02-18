Карьерный форум "Труд Крут" соберет молодежь Самарской области

В четверг, 20 февраля, в Самаре на площадке "Станкозавода" (ул. Куйбышева, 128а) с 12:00 до 18:00 пройдет карьерный форум "Труд Крут", который соберет более 2500 активистов движения. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Российских студенческих отрядов.
Карьерный форум "Труд Крут" — одно из крупнейших ежегодных карьерных событий Самарской области, собирающее на одной площадке ведущих работодателей и тысячи молодых людей, стремящихся к профессиональному развитию. Здесь участники смогут не только определить свои карьерные интересы, но и познакомиться с возможностями трудоустройства в крупнейших компаниях региона.
Программа форума включает в себя насыщенную деловую и образовательную часть. На площадке разместятся фотозоны, презентационные стенды работодателей и партнеров, где можно будет узнать о вакансиях и программах стажировок. В зоне работодателей участники смогут ознакомиться с деятельностью компаний, пройти собеседование или оставить заявку на трудоустройство. А также будут функционировать лекционные площадки, где ведущие специалисты и топ-менеджеры проведут мастер-классы и обсуждения по актуальным вопросам профессионального роста, востребованным компетенциям и трендам рынка труда.
В форуме примут участие более 2500 человек, включая бойцов студенческих отрядов, школьников, студентов вузов и профессиональных образовательных организаций, а также представителей ведущих российских компаний. Среди участников — ОАО "РЖД", ПАО "Сбер", ПАО "Россети", ГУ МВД России по Самарской области, ООО "Нова", РСО Инжиниринг, АО "АвтоВАЗ" и другие.
Студенческие отряды Самарской области, насчитывающие более 4200 человек, активно участвуют в организации значимых молодежных мероприятий, таких как всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" и фестиваль стрит-арта ПФО "ФормАрт". Они работают в восьми ключевых направлениях, включая строительные, педагогические, медицинские и производственные отряды, а также сервисные и сельскохозяйственные бригады.
В 2024 г. движение студенческих отрядов Российской Федерации отметило 65-летие и 20-летие современного этапа своего развития. В рамках этой знаменательной даты были организованы многочисленные акции, направленные на поддержку молодежных инициатив, развитие профессионального мастерства, экологическое просвещение и патриотическое воспитание.
Организаторами форума выступают Самарское региональное отделение "Российских студенческих отрядов" и Агентство по реализации молодежной политики Самарской области при поддержке правительства Самарской области. "Труд Крут" станет площадкой для общения, обмена опытом и поиска карьерных возможностей для молодых людей, стремящихся построить успешное будущее.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!