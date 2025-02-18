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Происшествия

Подрядчик заплатит 7,5 млн руб. за срыв сроков реконструкции канализации в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области оштрафовали подрядчика, сорвавшего сроки по нацпроекту. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2022 г. МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик" в рамках нацпроекта "Экология" заключил с подрядной организацией муниципальный контракт на реконструкцию канализационных очистных сооружений в с. Солнечная Поляна. Стоимостью контракта составила более 135 млн рублей.

В оговоренный в документах срок контракт не был выполнен. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело.

Сейчас очистные сооружения все же ввели в эксплуатацию, но подрядчик заплатит штраф 7,5 млн рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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