Подрядчик заплатит 7,5 млн руб. за срыв сроков реконструкции канализации в Жигулевске

В Самарской области оштрафовали подрядчика, сорвавшего сроки по нацпроекту. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2022 г. МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик" в рамках нацпроекта "Экология" заключил с подрядной организацией муниципальный контракт на реконструкцию канализационных очистных сооружений в с. Солнечная Поляна. Стоимостью контракта составила более 135 млн рублей.

В оговоренный в документах срок контракт не был выполнен. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело.

Сейчас очистные сооружения все же ввели в эксплуатацию, но подрядчик заплатит штраф 7,5 млн рублей.