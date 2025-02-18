Подрядчик заплатит 7,5 млн руб. за срыв сроков реконструкции канализации в Жигулевске

В Самарской области оштрафовали подрядчика, сорвавшего сроки по нацпроекту. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2022 г. МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик" в рамках нацпроекта "Экология" заключил с подрядной организацией муниципальный контракт на реконструкцию канализационных очистных сооружений в с. Солнечная Поляна. Стоимостью контракта составила более 135 млн рублей.
В оговоренный в документах срок контракт не был выполнен. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело.
Сейчас очистные сооружения все же ввели в эксплуатацию, но подрядчик заплатит штраф 7,5 млн рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.