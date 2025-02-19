В Жигулевске сотрудник строительной компании обокрал своего директора на 400 тысяч рублей

В полицию Жигулевска обратился 39-летний директор строительной компании. Он рассказал, что с его банковской карты похитили около 400 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина пояснил, что месяц назад передал карту и ПИН-код подчиненному, чтобы тот купил рабочее оборудование. Однако вскоре сотрудник уволился, а на телефон директора стали приходить уведомления о выдаче денег с отданной карты.
Правоохранители установили, что деньги снимали за пределами Самарской области, а делал это ранее судимый 43-летний житель Барнаула. Полиция вычислила, что он может находиться в Екатеринбурге, устроила ему засаду и задержала подозреваемого.
Тот сознался в хищении и пояснил, что, увольняясь, умышленно не отдал директору карту, посчитав, что может тратить чужое в другом городе, и его при этом не найдут.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".По ходатайству органа предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы