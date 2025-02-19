В Жигулевске сотрудник строительной компании обокрал своего директора на 400 тысяч рублей

В полицию Жигулевска обратился 39-летний директор строительной компании. Он рассказал, что с его банковской карты похитили около 400 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина пояснил, что месяц назад передал карту и ПИН-код подчиненному, чтобы тот купил рабочее оборудование. Однако вскоре сотрудник уволился, а на телефон директора стали приходить уведомления о выдаче денег с отданной карты.

Правоохранители установили, что деньги снимали за пределами Самарской области, а делал это ранее судимый 43-летний житель Барнаула. Полиция вычислила, что он может находиться в Екатеринбурге, устроила ему засаду и задержала подозреваемого.

Тот сознался в хищении и пояснил, что, увольняясь, умышленно не отдал директору карту, посчитав, что может тратить чужое в другом городе, и его при этом не найдут.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".По ходатайству органа предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.