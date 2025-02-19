В Самаре прошел очередной миграционный рейд

В Самаре полицейские провели очередной миграционный рейд в Кировском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители проверили 10 иностранцев и провели с ними профилактические беседы. Также обнаружилось шесть нарушений — четыре из них из-за незаконного труда. Двоих человек, незаконно находившихся в РФ, выдворят.

Кроме того, к и ответственности привлекут и работодателя нелегалов. Ведется проверка по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").