В Самаре прошел очередной миграционный рейд

В Самаре полицейские провели очередной миграционный рейд в Кировском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители проверили 10 иностранцев и провели с ними профилактические беседы. Также обнаружилось шесть нарушений — четыре из них из-за незаконного труда. Двоих человек, незаконно находившихся в РФ, выдворят.
Кроме того, к и ответственности привлекут и работодателя нелегалов. Ведется проверка по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.