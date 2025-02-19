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Преступления Происшествия

В Самаре ушло в суд уголовное дело об упавшем на женщину дереве

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело о падении дерева на человека. Об этом сообщает региональное СУ СК.

12 апреля 2024 г. около дома на ул. Ново-Садовой на 68-летнюю женщину упало дерево. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.

Правоохранители посчитали, что ЧП произошло по вине бывшего начальника ремонтно-эксплуатационного участка жилищно-коммунальной организации. Он не проконтролировал состояние обслуживаемой территории.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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