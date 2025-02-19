В Самаре ушло в суд уголовное дело об упавшем на женщину дереве

В Самаре отправили в суд уголовное дело о падении дерева на человека. Об этом сообщает региональное СУ СК.
12 апреля 2024 г. около дома на ул. Ново-Садовой на 68-летнюю женщину упало дерево. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.
Правоохранители посчитали, что ЧП произошло по вине бывшего начальника ремонтно-эксплуатационного участка жилищно-коммунальной организации. Он не проконтролировал состояние обслуживаемой территории.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы