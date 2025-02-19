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Происшествия

В школе пос. Управленческий учитель подняла руку на ученика

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой Самарской области организована проверка по факту применения учителем непедагогических методов воздействия к ученику, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, об инциденте в школе в пос. Управленческий стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. На видео в одном из пабликов, учитель начальной школы ударила ученика по лицу.

"По данному факту незамедлительно организована прокурорская проверка, к которой привлечены специалисты департамента образования администрации Самары. Прокурор Красноглинского района выехал в образовательное учреждение", — уточнили в надзорном ведомстве.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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