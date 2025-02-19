В школе пос. Управленческий учитель подняла руку на ученика

Прокуратурой Самарской области организована проверка по факту применения учителем непедагогических методов воздействия к ученику, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации прокуратуры, об инциденте в школе в пос. Управленческий стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. На видео в одном из пабликов, учитель начальной школы ударила ученика по лицу.
"По данному факту незамедлительно организована прокурорская проверка, к которой привлечены специалисты департамента образования администрации Самары. Прокурор Красноглинского района выехал в образовательное учреждение", — уточнили в надзорном ведомстве.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.