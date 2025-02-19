В школе пос. Управленческий учитель подняла руку на ученика

Прокуратурой Самарской области организована проверка по факту применения учителем непедагогических методов воздействия к ученику, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, об инциденте в школе в пос. Управленческий стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. На видео в одном из пабликов, учитель начальной школы ударила ученика по лицу.

"По данному факту незамедлительно организована прокурорская проверка, к которой привлечены специалисты департамента образования администрации Самары. Прокурор Красноглинского района выехал в образовательное учреждение", — уточнили в надзорном ведомстве.