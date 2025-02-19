В спортивном зале лицея в Тольятти обрушился потолок

Прокуратурой Центрального района Тольятти организована проверка по факту нарушения целостности отделочного материала потолка в спортивном зале лицея № 19 Тольятти, сообщает областная прокуратура.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, содержащее информацию о повреждении потолка в спортивном зале лицея № 19 г. Тольятти. В момент повреждения металлической отделки никто из обучающихся не пострадал, конструкция ограничена страховочной сеткой", - уточнили в надзорном ведомстве.
Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства, предусматривающего обеспечение безопасности образовательного процесса.
По результатам проверки прокуратурой района будет решен вопрос о мерах реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.