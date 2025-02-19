В спортивном зале лицея в Тольятти обрушился потолок

Прокуратурой Центрального района Тольятти организована проверка по факту нарушения целостности отделочного материала потолка в спортивном зале лицея № 19 Тольятти, сообщает областная прокуратура.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, содержащее информацию о повреждении потолка в спортивном зале лицея № 19 г. Тольятти. В момент повреждения металлической отделки никто из обучающихся не пострадал, конструкция ограничена страховочной сеткой", - уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства, предусматривающего обеспечение безопасности образовательного процесса.

По результатам проверки прокуратурой района будет решен вопрос о мерах реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.