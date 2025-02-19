В Самаре из-за упавшей пассажирки встало движение трамваев

В среду, 19 февраля, в 17:37 на остановке общественного транспорта на пересечении ул. Арцыбушевская и Полевая по направлению "из города", при посадке в трамвай маршрута № 20, упала женщина, сообщили в департаменте транспорта Самары.
На место происшествия приезжали сотрудники полиции и врачи "скорой", которые забрали пострадавшую в лечебное учреждение.
Движение трамваев на данном участке пути было восстановлено в 18:27.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.