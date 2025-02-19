В Самаре из-за упавшей пассажирки встало движение трамваев

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В среду, 19 февраля, в 17:37 на остановке общественного транспорта на пересечении ул. Арцыбушевская и Полевая по направлению "из города", при посадке в трамвай маршрута № 20, упала женщина, сообщили в департаменте транспорта Самары.