Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о некачественном оказании медпомощи инвалиду

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи инвалиду в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее Александру Бастрыкину пожаловались жители Самарской области, сообщив о ненадлежащем оказании медицинской помощи молодому человеку, являющемуся инвалидом.
В период с 2019 по 2021 гг. мужчина проходил стационарное лечение, где заразился инфекционным заболеванием. Впоследствии болезнь приняла хроническую форму. Между тем, виновных так и не привлекли к ответственности.
В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы