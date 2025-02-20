Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о некачественном оказании медпомощи инвалиду

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи инвалиду в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее Александру Бастрыкину пожаловались жители Самарской области, сообщив о ненадлежащем оказании медицинской помощи молодому человеку, являющемуся инвалидом.

В период с 2019 по 2021 гг. мужчина проходил стационарное лечение, где заразился инфекционным заболеванием. Впоследствии болезнь приняла хроническую форму. Между тем, виновных так и не привлекли к ответственности.

В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — отмечается в сообщении.