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Преступления Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о некачественном оказании медпомощи инвалиду

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи инвалиду в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее Александру Бастрыкину пожаловались жители Самарской области, сообщив о ненадлежащем оказании медицинской помощи молодому человеку, являющемуся инвалидом. 

В период с 2019 по 2021 гг. мужчина проходил стационарное лечение, где заразился инфекционным заболеванием. Впоследствии болезнь приняла хроническую форму. Между тем, виновных так и не привлекли к ответственности. 

В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — отмечается в сообщении.

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