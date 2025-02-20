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Преступления Происшествия

В Самарской области продавщица угодила в уголовное дело за продажу алкоголя подростку

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительницу Волжского района привлекли к уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Волжский районный суд Самарской области за преступление по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции" приговорил 64-летнюю местную жительницу к штрафу в 35 тысяч рублей.

Вычислили продавщицу во время рейда в селе Воскресенка. Она пыталась продать подростку напиток с содержанием этилового спирта 4,7%. Выяснилось, что это была не первая попытка, и женщину уже штрафовали на 30 тыс. рублей. На этот раз административной статьей продавцу отделаться не удалось, и на нее завели уголовное дело.

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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