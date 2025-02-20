В Самарской области продавщица угодила в уголовное дело за продажу алкоголя подростку

Жительницу Волжского района привлекли к уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Волжский районный суд Самарской области за преступление по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции" приговорил 64-летнюю местную жительницу к штрафу в 35 тысяч рублей.
Вычислили продавщицу во время рейда в селе Воскресенка. Она пыталась продать подростку напиток с содержанием этилового спирта 4,7%. Выяснилось, что это была не первая попытка, и женщину уже штрафовали на 30 тыс. рублей. На этот раз административной статьей продавцу отделаться не удалось, и на нее завели уголовное дело.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы