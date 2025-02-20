В Тольятти под уголовное дело попала жестокая опекунша двух подростков

Полиция Тольятти возбудила уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Автозаводского района Тольятти обратились работники социального учреждения. Они сообщили, что 30-летняя опекунша плохо справляется с воспитанием и содержанием вверенных ей 15-летней и 14-летней девушек.

Полицейские установили, что тольяттинка неоднократно во время конфликтов причиняла телесные повреждения детям.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили педагогов, родственников и соседей, пообщались с девочками, оказали им необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает — они находятся в одном из реабилитационных центров города", — отмечается в сообщении.

На опекуншу возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".