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Преступления Происшествия

В Тольятти под уголовное дело попала жестокая опекунша двух подростков

ТОЛЬЯТТИ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция Тольятти возбудила уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

 В полицию Автозаводского района Тольятти обратились работники социального учреждения. Они сообщили, что 30-летняя опекунша плохо справляется с воспитанием и содержанием вверенных ей 15-летней и 14-летней девушек.

Полицейские установили, что тольяттинка неоднократно во время конфликтов причиняла телесные повреждения детям.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили педагогов, родственников и соседей, пообщались с девочками, оказали им необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает — они находятся в одном из реабилитационных центров города", — отмечается в сообщении.

На опекуншу возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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